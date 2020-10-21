Полицейского отправили под стражу после избиения и ограбления петербуржца

Полицейского отправили под стражу после избиения и ограбления петербуржца
Дмитровский переулок. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге суд отправил под стражу сотрудника УМВД после того, как в центре города избили и ограбили мужчину.

Об этом в среду, 21 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Там уточнили, что, по версии следствия, оперуполномоченный Иванченко в августе этого года вместе с другими сотрудниками УМВД напал на человека, избил его, забрал банковскую карту и снял с нее 13 тысяч рублей.

Следователи также считают, что злоумышленник попытался скрыть произошедшее и составил в отношении протерпевшего протокол об административном правонарушении, которого он не совершал.

Сам полицейский просил у суда домашний арест. Приморский районный суд принял решение отправить его под стражу до 5 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленобласти лжеполицейский с сообщником ограбили пенсионера на две тысячи.

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