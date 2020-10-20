В Ленобласти лжеполицейский с сообщником ограбили пенсионера на две тысячи

В Лодейнопольском районе Ленобласти пенсионер остался без денег после визита «полицейского» с мужчиной.

Инцидент произошел 13 октября. В отдел полиции обратился 61-летний мужчина с заявление о том, что к нему в квартиру пришли двое неизвестных, один из которых представился участковым полицейским.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, под предлогом помощи в оформлении паспорта злоумышленники взяли у пенсионера 2 тыс. рублей.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое мужчин 1982 года рождения.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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