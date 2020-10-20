В Ленобласти лжеполицейский с сообщником ограбили пенсионера на две тысячи

В Ленобласти лжеполицейский с сообщником ограбили пенсионера на две тысячи
Пенсионер обратился к полицейским за помощью. Фото: pixabay

В Лодейнопольском районе Ленобласти пенсионер остался без денег после визита «полицейского» с мужчиной.

Инцидент произошел 13 октября. В отдел полиции обратился 61-летний мужчина с заявление о том, что к нему в квартиру пришли двое неизвестных, один из которых представился участковым полицейским.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, под предлогом помощи в оформлении паспорта злоумышленники взяли у пенсионера 2 тыс. рублей.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое мужчин 1982 года рождения.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяные студенты из Китая попали в больницу после скандала у ресторана на Кораблестроителей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
грабеж ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Девушка упала с моста в Фонтанку — её спас прогулочный катер
«Теплосеть» проведет испытания в трех районах Петербурга 21 октября
Между Петербургом и Рускеалой в новогодние праздники пустят дополнительные ...
В Колпино рыбак поскользнулся на листьях и упал в канал, на помощь пришли ...
В Нейшлотском переулке приступили к сносу дореволюционного трамвайного парка
В Ленобласти лжеполицейский с сообщником ограбили пенсионера на две тысячи
В Петербурге отправят по суд серийных разбойников, грабивших офисы и ...
Пьяные студенты из Китая попали в больницу после скандала у ресторана на ...