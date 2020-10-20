Пьяные студенты из Китая попали в больницу после скандала у ресторана на Кораблестроителей

Пьяные студенты из Китая попали в больницу после скандала у ресторана на Кораблестроителей
Посетители начали бить посуду. Фото: pixabay.com

Полиция Василеостровского района проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в ресторане, где скандалили пьяные студенты из Китая.

В понедельник, 19 октября, в заведении на улице Кораблестроителей что-то не поделили молодые граждане Китая. По словам официанта, они начали бить посуду.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, к моменту прибытия правоохранителей скандал прекратился.

Позже оттуда были госпитализировали трое иностранных студентов. Их доставили в больницу с различными телесными повреждениями. Двое из них находились в нетрезвом виде.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца госпитализировали с отравлением после неудачного ограбления аптеки.

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