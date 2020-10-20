Петербуржца госпитализировали с отравлением после неудачного ограбления аптеки

Петербуржца госпитализировали с отравлением после неудачного ограбления аптеки
Мужчина ворвался в помещение аптеки. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Невском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в разбое. Неизвестный требовал аптекаря передать ему деньги из кассы.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 октября, на Советском проспекте поселка Усть-Славянка. В отдел полиции обратилась 39-летняя женщина, провизор аптеки. Она рассказала, что неизвестный мужчина, угрожая, потребовал передать ему деньги.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в этот же день полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им казался неработающий 25-летний местный житель. Однако мужчина был доставлен не в отдел полиции, а госпитализирован с отравлением неизвестным веществом.

По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца госпитализировали с пулей в груди после драки в кафе на Варшавской.

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