Петербуржца госпитализировали с пулей в груди после драки в кафе на Варшавской

Петербуржца госпитализировали с пулей в груди после драки в кафе на Варшавской
По факту стрельбы проводится проверка. Фото: pixabay

В Московском районе Петербурга конфликт в одном из кафе закончился стрельбой. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

Инцидент случился в понедельник, 19 октября, в заведении на Варшавской улице. В отдел полиции обратился мужчина с заявлением о том, что его друг пострадал во время конфликта, который перерос в драку.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, заявитель отметил, что приятеля госпитализировали с огнестрельным проникающим ранением грудной клетки.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Гатчиной посиделки у костра закончились стрельбой.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб стрельба


 

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