Названы сроки, когда заболеваемость Covid-19 пойдет на спад

Заболеваемость коронавирусом может пойти на снижение в феврале-марте 2021 года. Об этом ТАСС заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам Александра Горелова, сначала должен произойти процесс стабилизации распространения вируса. На данный момент ее ожидать стоит на первую половину ноября, при этом не стоит говорить о снижении заболеваемости, так как вирус все равно будет распространяться. Эксперт отметил, что устойчивое снижение намечено на февраль-март 2021 года.

Кроме этого, Александр Горелов отметил, что в России на данный момент нет альтернативных методов борьбы с коронавирусом. Данные ограничения по соблюдению социальной дистанции и ношению масок в общественных местах, – это то, что нужно соблюдать до начала массовой вакцинации.

В целом, эксперт Роспотребнадзора заявил о том, что распространение вируса пойдет на спад после выработки у большей части населения иммунитета к вирусу.

«Поэтому пока мы не внедрим рутинную вакцинацию хотя бы на уровне гриппа, мы процесс не остановим», – добавил Александр Горелов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что названы регионы России с самым быстрым приростом заболеваемости коронавирусом.