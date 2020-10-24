В России назвали регионы с самым быстрым приростом заражений Covid-19

В России назвали регионы с самым быстрым приростом заражений Covid-19
Россиян продолжают тестировать на коронавирус. Фото: unsplash.com

Усиление динамики заболевания коронавирусной инфекцией отмечается во всех регионах страны. При этом эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян выделил 8 регионов, где ситуация выглядит тяжелой.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Агаси Тавадяна, в списке регионов оказались Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область и Ненецкий автономный округ.

Кроме этого, эксперт отметил и уголки России, где ситуация с приростом имеет более позитивные показатели. К числу таких регионов Агаси Тавадян отнес Карачаево-Черкессию, Удмуртию, Дагестан, Магаданскую, Московскую и Челябинскую области.

При этом, с точки зрения коронавирусной инфекции, в России стабильными остаются 4 региона: Красноярский край, Чечня, Ингушетия и Ленинградская область.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о замедлении динамики распространения коронавируса в столице.

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