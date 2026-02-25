США уничтожили крупнейший архив с документами о внеземной жизни

Крупнейший интернет-архив рассекреченных документов о неопознанных летающих объектах The Black Vault был уничтожен в США 20 февраля.

Интернет-архив рассекреченных документов о неопознанных летающих объектах The Black Vault уничтожен в США. Об этом сообщила The Daily Mail со ссылкой на слова основателя и руководителя сайта Джона Гринуолда-младшего. Инцидент произошел на следующий день после того, как президент Дональд Трамп распорядился опубликовать все правительственные документы, касающиеся НЛО и внеземных форм жизни.

С главного сервера The Black Vault исчезло больше 3,8 миллиона файлов. Исследователь собирал и публиковал эти материалы почти 30 лет. Он не уверен была ли это диверсия, но не исключает такого варианта. Гринуолд также заметил изменение прав доступа к некоторым документам. Восстановить архив планируют с помощью резервных копий.

Напомним, что Трамп объявил о намерении рассекретить документы об инопланетной жизни 19 февраля в одной из социальных сетей. Президент поручил военному министру Питу Хегсету, а также всем причастным ведомствам начать процесс выявления и публикации материалов, касающихся неопознанных аномальных явлений и внеземных объектов.