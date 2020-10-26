В Петербурге освятили поклонный крест для бывшего лагеря репресированных в Казахстане

В Северной столице торжественно освятили поклонный крест для отправки в Казахстан. Святыню установят на месте бывшего лагеря жен изменников родины «АЛЖИР».

Как сообщает «Аргументы и Факты – Петербург», крест будет отправлен на территорию лагеря, которую в 2017 году петербургский меценат Грачья Погосян начал развивать для восстановления памяти.

Случилось это после того, как поисковики из Эстонии нашли останки советского солдата из Казахстана. Возвращением бойца на родину заинтересовался меценат и позже узнал об «АЛЖИРе».

На данный момент на территории кровавого места открыт и освящен хачкар, а также планируется открытие православного символа, для чего и будет отправлен поклонный крест.

Сама святыня выполнена из гранита и кусочков смальты. Посредине установлена икона Воскресения Христова.

Отметим, что «АЛЖИР – место, где отбывали свои сроки вдовы мужей, которых расстреляли в 1937 году.