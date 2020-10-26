Стало известно, сколько человек получили вакцину «Спутник V»

Стало известно, сколько человек получили вакцину &#171;Спутник V&#187;
Побочные эффекты от вакцины против коронавируса наблюдались лишь у 15% россиян. Фото: unsplash

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинзбург рассказал о том, сколько россиян уже получили вакцину от коронавируса «Спутник V» отечественного производства.

Гинцбург заявил в интервью каналу «Россия 24», что первым компонентом данного препарата привились порядка 19 тысяч человек, а первый и второй компонент получили около 6,5 тыс. человек.

Директор центра Гамалеи заявил, что у 85% людей, привитых от коронавируса, нет побочных эффектов. По словам специалиста, наблюдающиеся у остальных 15% россиян побочные эффекты незначительны и полностью соответствуют инструкции по применению. Он рассказал, что у людей повышалась температура до 38 градусов, болели голова и мышцы, а также наблюдалось покраснение в месте укола.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге разработают вакцину от Covid-19 в виде капель для носа.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр гинцбург вакцина от коронавируса спутник v центр Гамалеи


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Белоруссии задержали более 330 участников протестной акции
Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса
Байден забыл имя Трампа и назвал его Джорджем
«Примитивно дурят народ»: ведущая Первого канала раскритиковала ...
В октябре в Петербурге посадили почти 5 тысяч деревьев
Стало известно, сколько человек получили вакцину «Спутник V»
В NASA сообщили о наличии воды на солнечной стороне Луны
Петербургская учительница вновь уволена из-за постов в Twitter