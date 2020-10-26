Стало известно, сколько человек получили вакцину «Спутник V»

Побочные эффекты от вакцины против коронавируса наблюдались лишь у 15% россиян. Фото: unsplash

Побочные эффекты от вакцины против коронавируса наблюдались лишь у 15% россиян. Фото: unsplash

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинзбург рассказал о том, сколько россиян уже получили вакцину от коронавируса «Спутник V» отечественного производства.

Гинцбург заявил в интервью каналу «Россия 24», что первым компонентом данного препарата привились порядка 19 тысяч человек, а первый и второй компонент получили около 6,5 тыс. человек.