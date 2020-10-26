Стало известно, сколько человек получили вакцину «Спутник V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинзбург рассказал о том, сколько россиян уже получили вакцину от коронавируса «Спутник V» отечественного производства.
Гинцбург заявил в интервью каналу «Россия 24», что первым компонентом данного препарата привились порядка 19 тысяч человек, а первый и второй компонент получили около 6,5 тыс. человек.
Директор центра Гамалеи заявил, что у 85% людей, привитых от коронавируса, нет побочных эффектов. По словам специалиста, наблюдающиеся у остальных 15% россиян побочные эффекты незначительны и полностью соответствуют инструкции по применению. Он рассказал, что у людей повышалась температура до 38 градусов, болели голова и мышцы, а также наблюдалось покраснение в месте укола.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге разработают вакцину от Covid-19 в виде капель для носа.