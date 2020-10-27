До 2022 года все автобусы и троллейбусы в Петербурге заменят на низкопольные

До 2022 года в Северной столице будет полностью обновлен парк троллейбусов и автобусов, о чем информирует комитет по транспорту.

Так, уже в следующем году все «социальные» маршруты городских автобусов будут заменены, затем займутся и троллейбусами, пишет ТАСС, ссылаясь на председателя петербургского комитета по транспорту Кирилла Полякова. Преимущество низкопольного транспорта заключается в том, что он оборудован пандусом, который позволяет беспрепятственно попасть в салон людям с ограниченными возможностями или мамам с детскими колясками.

Кроме того, в 2021 году весь подвижной состав пассажирского транспорта Петербурга пополнится на 86 машин. В том числе, 57 автобусов появятся у СПб ГУП «Пассажиравтотранс» — 54 на природном газе и 3 на дизеле. В составах поездов метро также появится 16 новых вагонов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 26 октября петербуржцам без масок в общественном транспорте будут выписывать штрафы.