В Петербурге с 26 октября пассажирам транспорта без масок будут выписывать штрафы

В Петербурге предусмотрены штрафы за нарушение масочного режима в общественном транспорте. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге предусмотрены штрафы за нарушение масочного режима в общественном транспорте. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице с 26 октября усиливаются меры по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Для этих целей сформировано 18 мобильных групп, которые имеют право оштрафовать пассажира без маски и высадить его из общественного транспорта.

Как сообщает комитет по транспорту, рейды по выявлению нарушителей будут проводиться во всех районах города. Данные меры являются вынужденными в связи с продлением коронавирусных ограничений.

Уточняется, что без маски может находиться только водитель транспортного средства. При этом он должен работать в кабине, отделенной от пассажирского салона изолирующей перегородкой.

Кроме этого, носить маски придется и водителям такси. К работе по выявлению нарушителей подключатся инспекторы ГИБДД – они будут останавливать таксомоторы для проведения контрольных мероприятий. Причём инспектор может выписать протокол о нарушении как водителю, так и пассажиру такси.

«Сотрудники пассажирских транспортных предприятий, не соблюдающие масочный режим, будут отстраняться от работы, независимо от выполняемых ими функций», – заявил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 90% пассажиров пригородных поездов соблюдают масочный режим.