В Петербурге около 90% пассажиров пригородных поездов соблюдают масочный режим

В Петербурге около 90% пассажиров пригородных поездов соблюдают масочный режим
Рейды по соблюдению масочного режима. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Северной столице продолжаются проверки общественного транспорта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В ходе профилактических рейдов на Балтийском, Витебском и Финляндском вокзалах было установлено, что около 90% пассажиров соблюдают масочный режим.

Как сообщает АО «Северо-Западная пригородная компания», рейды проводились совместно с представителями Роспотребнадзора и Управления на транспорте МВД России. В ходе проверок с гражданами, которые не используют средства индивидуальной защиты, проводились разъяснительные работы по важности соблюдения санитарных норм из-за коронавируса.

Также отмечается, что проверки продолжатся и на других вокзалах, где осуществляются рейсы пригородных поездов. Планируется провести 28 октября на Московском вокзале и 30 октября на Ладожском.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге пассажиропоток в транспорте снизился на 23% к середине октября.

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