В Петербурге пассажиропоток в транспорте к середине октября снизился на 23%

В Северной столице количество пассажиров в общественном транспорте в октябре стало на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в первый день октября пассажиропоток общественного транспорта составил почти 4 млн 280 тыс. человек. Из них 1 млн 984 тыс. – это пассажиры метро. Что касается прошлого года, то в 2019 году на первое октября количество граждан в общественном транспорте было на 19% больше.

К середине октября количество пассажиров незначительно уменьшилось. На 15 число текущего месяца пассажиропоток составил 4 млн 182 тыс. человек. При этом в метро людей также на немного стало меньше – 1 млн 902 тыс. Общий процент пассажиров снизился – 23% горожан используют общественный транспорт.

В целом, несмотря на ограничительные меры и призыв властей оставаться дома, пассажиропоток за последние две недели не сильно уменьшился в общественном транспорте. Кроме того, на нарушителей масочного режима составлено 76 протоколов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 25% петербуржцев снимают маски при спуске на эскалаторы в метро.