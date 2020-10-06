В Петербурге около 25% пассажиров в метро снимают маски при спуске на эскалаторы

В Северной столице транспортные перевозчики рассказали о мерах по соблюдению антивирусной безопасности на заседании Межведомственной транспортной рабочей группы при Межведомственном городском координационном совете. Об этом сообщается в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.

Во вторник, 6 октября, на заседании транспортных перевозчиков, председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков призвал работников общественного транспорта ужесточить контроль за соблюдением масочного режима, а также напомнил о штрафе в размере 4 тыс. рублей за нарушение мер безопасности, связанных с распространением коронавируса.

Сообщается, что более 90% петербуржцев заходят в метро в масках, но в последствии только 65% из них доходят в средствах защиты к эскалаторам.

«Метрополитен вправе отказать в перевозке пассажиру, который не соблюдает обязательные для исполнения правила поведения при введении режима повышенной готовности», – сказал Кирилл Поляков.

Кроме этого, представители Северо-Западной пригородной пассажирской компании отметили, что сотрудники проходят полную дезинфекцию, на территории состава проводятся сухие и влажные уборки, а в поезде «Ласточка» установлены ультрафиолетовые лампы.

Также в аэропорту «Пулково» приняты дополнительные меры по защите от коронавируса. Теперь вход в терминал осуществляется только в средствах индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам губернатора Петербурга Александра Беглова в городе не планируют возвращать ограничительные меры.