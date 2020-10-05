Беглов заявил, что в Петербурге не планируют возвращать ограничительные меры

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подтвердил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции становится все более тревожной.

В понедельник, 5 октября, в эфире «Радио России» Беглов отметил, что несмотря на ухудшение обстановки в Санкт-Петербурге, чрезвычайно важно сохранить полноценно работающую экономику. Поэтому власти на данный момент прибегнут к тактике введения рекомендаций. Серьезные ограничительные меры рассматриваться пока не будут.

Глава города отметил, что усугубляться ситуация начала еще на прошлой неделе. При этом, он попросил местных жителей быть внимательными и использовать средства индивидуальной защиты. Ведь именно от отношения населения к пандемии напрямую зависит эпидемиологическая обстановка.

Напомним, за прошедшие сутки в городе на Неве выявили 407 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге медиков вакцинировали против коронавируса.