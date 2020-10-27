Жители Петербурга смогут бесплатно пересаживаться с одного маршрута на другой

Кондукторов в салонах больше не будет, оплату будут проверять контролеры на некоторых остановках. Фото: Baltphoto

Кондукторов в салонах больше не будет, оплату будут проверять контролеры на некоторых остановках. Фото: Baltphoto

В рамках транспортной реформы жителям Северной столицы предоставят возможность бесплатно пересаживаться с одного маршрута на другой.

Об этом во вторник, 27 октября, заявил председатель петербургского комитета по транспорту Кирилл Поляков, чьи слова цитирует ТАСС. Планируется, что новой услугой горожане смогут воспользоваться уже в 2022 году. Это станет возможным, если время между пересадками не превышает 60 минут.

Кроме того, в обновленном общественном транспорте не будет кондукторов — оплачивать проезд пассажиры будут самостоятельно, при помощи терминалов. Проверять на добросовестность петербуржцев и гостей города будут лишь контролёры на некоторых остановках.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Кирилла Полякова, в ближайшее время все городские автобусы и троллейбусы заменят на низкопольные.