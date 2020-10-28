Эксперт рассказал, как понять, что ваш телефон прослушивают

Предотвратить слежку поможет смена сим-карты, телефона, паролей и почты, но только в случае, если прослушкой занимаются мошенники. Фото: pixabay.com

Предотвратить слежку поможет смена сим-карты, телефона, паролей и почты, но только в случае, если прослушкой занимаются мошенники. Фото: pixabay.com

Партнер и руководитель компании по разработке отечественного программного обеспечения «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов перечислил главные признаки того, что ваш смартфон прослушивают.

Главными признаками эксперт назвал быструю разрядку и нагревание телефона. Кроме того, если вы обнаружили в списке программ или приложений те, что не устанавливали, их лучше срочно удалить. Если гаджет внезапно включается и выключается, это также может свидетельствовать о слежке. При этом Мясоедов подчеркнул, что аналогичные «симптомы» могут указывать и на наличие вируса.

Специалист добавил, что спецслужбам ни к чему следить за рядовыми гражданами, поскольку их внимание сосредоточено на крупных преступниках. Чаще всего, таким образом, к прослушке прибегают мошенники, обеспокоенные близкие или конкуренты по бизнесу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему не стоит пользоваться найденным чужим смартфоном.