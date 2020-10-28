В Роскачестве объяснили, почему нельзя пользоваться найденным смартфоном

Эксперт Роскачества рассказал, чем может обернуться использование найденного бесхозного смартфона.
Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал агентству «Прайм», что потерянный смартфон может быть неисправен. Если есть какие-либо проблемы с аккумулятором, он может взорваться, вызвать короткое замыкание или пожар при подключении к зарядке.
Кроме того, от телефона могли избавиться намеренно. Например, в нем есть компрометирующая информация, связанная с наркоторговлей или другими преступлениями.
Есть риск и того, что гаджет был украден и выброшен. В таком случае человек, который нашел смартфон, может привлечь к себе лишнее внимание полиции. И даже если смартфон был просто потерян по невнимательности, человек может запросто попасть под обвинение о краже.
«Если уж взяли его, сдайте его работникам общественного пространства, где обнаружили находку», — заключил эксперт.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы схемы обмана в сервисах по ремонту смартфонов.