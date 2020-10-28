В Роскачестве объяснили, почему нельзя пользоваться найденным смартфоном

В Роскачестве объяснили, почему нельзя пользоваться найденным смартфоном
Смартфон. Фото: pixabay

Эксперт Роскачества рассказал, чем может обернуться использование найденного бесхозного смартфона.

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал агентству «Прайм», что потерянный смартфон может быть неисправен. Если есть какие-либо проблемы с аккумулятором, он может взорваться, вызвать короткое замыкание или пожар при подключении к зарядке.

Кроме того, от телефона могли избавиться намеренно. Например, в нем есть компрометирующая информация, связанная с наркоторговлей или другими преступлениями.

Есть риск и того, что гаджет был украден и выброшен. В таком случае человек, который нашел смартфон, может привлечь к себе лишнее внимание полиции. И даже если смартфон был просто потерян по невнимательности, человек может запросто попасть под обвинение о краже.

«Если уж взяли его, сдайте его работникам общественного пространства, где обнаружили находку», — заключил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы схемы обмана в сервисах по ремонту смартфонов.

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