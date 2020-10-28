Названы схемы обмана в сервисах по ремонту смартфонов

Схемы мошенничества в сервис-центрах по ремонту мобильных гаджетов бывают самыми разнообразными. Сотрудники могут подменить запчасти, завысить цену за работу или ввести клиента в заблуждение. Данные практики очень распространены именно в неофициальных компаниях. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимира Гриценко.

По словам специалиста, из распространенных ловушек для клиентов стоит выделить замену деталей смартфона. Некоторые компании могут устанавливать некачественные запчасти, при этом завысить заранее цену. Такое часто происходит с техникой Apple, когда сотрудники продают не оригинальные комплектующие.

Кроме этого, зачастую клиентам приходится сталкиваться с мошенничеством. Сотрудники просят назвать данные учетных записей, что не имеет никакого отношения к ремонту смартфона. Зато злоумышленник сможет проникнуть к личным данным владельца.

Владимир Гриценко выделяет самый простой способ не натолкнуться на подобные ситуации. По мнению эксперта, обращаться за починкой своего гаджета стоит всегда только в официальные сервис-центры.

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