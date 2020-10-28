Поправки к бюджетному процессу Петребурга отправились на подпись Беглова

В среду, 28 октября, в Северной столице проходит заседание членов городского Законодательного собрания. Среди прочего парламентарии рассматривают законопроект «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге».

Сегодня документ представлен на рассмотрение депутатов в третьем чтении. За принятие корректировок отдельных положений в сфере межбюджетного трансфера и внесении поправок в бюджетный кодекс Петербурга проголосовало 37 участников ЗакСобрания, против выступили четверо.

Таким образом, решающим большинство законопроект «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» был отправлен на утверждение губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пандемии внеплановые бюджетные расходы города на Неве составили 49 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-губернатор Эдуард Батанов в ходе выступления на заседании ЗакСа.