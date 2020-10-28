Петербург потратил сверхплановые 49 млрд рублей из-за пандемии

Из-за коронавирусной пандемии сверхплановые расходы Петербурга в текущем году превысят 49 млрд рублей.

Об этом сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов, выступая на заседании ЗакСа с докладом о проекте бюджета Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Как говорится в докладе к первому чтению бюджета, документ разрабатывался в «беспрецедентно сложных для города условиях». При прежних кризисах город сталкивался только с падением доходов. Но пандемия коронавируса потребовала и сверхплановых расходов бюджета — более 49 млрд рублей.

Их них почти 20 млрд предоставил федеральный центр на реализацию коронавирусных ограничений.

Кроме того, для обеспечения устойчивого развития экономики Петербурга утверждены два пакета мер поддержки бизнеса на общую стоимость 18 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутаты ЗакСа Петербурга не приняли «переход к циклической экономике».