Петербург потратил сверхплановые 49 млрд рублей из-за пандемии

Петербург потратил сверхплановые 49 млрд рублей из-за пандемии
Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов. Фото: gov.spb.ru

Из-за коронавирусной пандемии сверхплановые расходы Петербурга в текущем году превысят 49 млрд рублей.

Об этом сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов, выступая на заседании ЗакСа с докладом о проекте бюджета Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Как говорится в докладе к первому чтению бюджета, документ разрабатывался в «беспрецедентно сложных для города условиях». При прежних кризисах город сталкивался только с падением доходов. Но пандемия коронавируса потребовала и сверхплановых расходов бюджета — более 49 млрд рублей.

Их них почти 20 млрд предоставил федеральный центр на реализацию коронавирусных ограничений.

Кроме того, для обеспечения устойчивого развития экономики Петербурга утверждены два пакета мер поддержки бизнеса на общую стоимость 18 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутаты ЗакСа Петербурга не приняли «переход к циклической экономике».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заксобрание новости спб пандемия расходы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В 2021 году Петербург предоставит третий пакет помощи бизнесу
В районах Петербурга появится больше площадок для скейта
На реализацию нацпроекта «Комфортная городская среда» в 2021 году ...
Расходы на здравоохранение в 2021 году в Петербурге составят 122 млрд рублей
Петербург за счет бюджета обеспечит льготное питание 272 тысячам школьников
Город обеспечит петербуржцам все социальные гарантии в полном объеме
В 2021 году доходы Санкт-Петербурга увеличатся на 9%
Поправки к бюджетному процессу Петребурга отправились на подпись Беглова