Депутаты ЗакСа Петербурга не приняли «переход к циклической экономике»

Депутаты ЗакСа Петербурга не приняли &#171;переход к циклической экономике&#187;
Законодательное Собрание Петербурга. Фото: пресс-служба ЗС СПб

Законодательное собрание Северной столицы в среду, 28 октября, во втором чтении одобрило поправки к «Стратегии 2035».

Данный документ прописывает пути развития социального-экономического сектора региона до 2035 года. Большинство парламентариев отклонили предложения Надежды Тихоновой и Алексея Ковалева, среди которых была инициатива по добавлению в цели политики Петербурга перехода к циклической экономике. Этот тип экономики основывается на возобновляемых ресурсах.

Кроме того, Ковалев предлагал прописать в «Стратегии 2035» маршруты наземного общественного транспорта, связывающего несколько районов, как одну из задач для транспортного комплекса. Эта инициатива также не нашла отклика в большинстве членов ЗакСобрания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты вступились за бывший ВНИИ на 2-м Муринском проспекте.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
депутаты законодательное собрание новости спб стратегия 2035


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В 2021 году Петербург предоставит третий пакет помощи бизнесу
В районах Петербурга появится больше площадок для скейта
На реализацию нацпроекта «Комфортная городская среда» в 2021 году ...
Расходы на здравоохранение в 2021 году в Петербурге составят 122 млрд рублей
Петербург за счет бюджета обеспечит льготное питание 272 тысячам школьников
Город обеспечит петербуржцам все социальные гарантии в полном объеме
В 2021 году доходы Санкт-Петербурга увеличатся на 9%
Поправки к бюджетному процессу Петребурга отправились на подпись Беглова