Депутаты ЗакСа Петербурга не приняли «переход к циклической экономике»

Законодательное собрание Северной столицы в среду, 28 октября, во втором чтении одобрило поправки к «Стратегии 2035».

Данный документ прописывает пути развития социального-экономического сектора региона до 2035 года. Большинство парламентариев отклонили предложения Надежды Тихоновой и Алексея Ковалева, среди которых была инициатива по добавлению в цели политики Петербурга перехода к циклической экономике. Этот тип экономики основывается на возобновляемых ресурсах.

Кроме того, Ковалев предлагал прописать в «Стратегии 2035» маршруты наземного общественного транспорта, связывающего несколько районов, как одну из задач для транспортного комплекса. Эта инициатива также не нашла отклика в большинстве членов ЗакСобрания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты вступились за бывший ВНИИ на 2-м Муринском проспекте.