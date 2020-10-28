Депутаты ЗакСа возмущены действиями КГИОП в ситуации со зданием бывшего ВНИИ

Депутаты ЗакСа возмущены действиями КГИОП в ситуации со зданием бывшего ВНИИ
Здание было возведено в середине 1950-х годов. Фото: https://www.citywalls.ru

Члены Законодательного собрания Петербурга просят губернатора Александра Беглова рассмотреть возможность включения здания бывшего ВНИИ бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте в список объектов, охраняемых КГИОП.

Ранее аналогичный запрос направлял депутат Борис Вишневский, а вице-губернатор Николай Зинченко ответил ему, что здание является типичной постройкой середины ХХ века, и не представляет собой уникального архитектурного достояния. КГИОП отказал во включении здания в перечень объектов культурного наследия.

Сегодня, 28 октября, в ходе заседания ЗакСа парламентарии высказались против такой оценки. Депутаты считают, что собственник неправомерно хочет снести функционирующее здание, построенное по проекту выдающегося архитектора Бориса Журавлева и являющее собой пример сталинского неоклассицизма. Кроме того, сейчас постройка полностью отдана социальным организациям, тогда как застройщик нового ЖК планирует выделить под соцнужды лишь 263 кв. м.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за ВНИИ заступился депутат Госдумы Евгений Марченко.

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Депутаты ЗакСа возмущены действиями КГИОП в ситуации со зданием бывшего ВНИИ
За здание ВНИИБ в Петербурге заступился депутат Госдумы