Петербургский бизнес-центр «Монблан» продан почти за 600 млн рублей

Петербургский бизнес-центр &#171;Монблан&#187; продан почти за 600 млн рублей
Бизнес-центр "Монблан". Фото: google.masp

В Петербурге продали бизнес-центр «Монблан», расположенный на углу Большого Сампсониевского проспекта с Финляндским проспектом в Выборгском районе города.

Об этом стало известно в четверг, 29 октября. По данным Российского аукционного дома (РАД), победителем аукциона стало ООО «Норд Вуд», которое занимается оптовой продажей пиломатериалов. Бизнес-центр ушел с молотка за 593 миллиона рублей.

Бизнес-центр «Монблан» является частью одноименного элитного жилого комплекса. Он был построен в 2008 году компанией «Строймонтаж». Площадь БЦ высотой в шесть этажей составляет почти 9 тысяч квадратных метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что историческое здание РЖД в центре Петербурга выставят на аукцион за 853 млн рублей. Начальная цена лота — 853 млн рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аукцион бизнес-центр монблан новости спб продажа недвижимости


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге проезд по «Подорожнику» составит 41 рубль в следующем году
Петербургский бизнес-центр «Монблан» продан почти за 600 млн рублей
Адвокат вдовы убитого рэпера Картрайта назвал причину его смерти
Вдове расчлененного рэпера Картрайта продлили арест до 30 декабря
Десятки канистр с химикатами убрали с трассы в Ленобласти
Добровинского лишили статуса адвоката после суда над Ефремовым
В Сосновом Бору медсанчасть возглавил Павел Рязанов
Малышей из детсада в Красносельском районе Петербурга госпитализировали с ...