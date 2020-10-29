Петербургский бизнес-центр «Монблан» продан почти за 600 млн рублей

В Петербурге продали бизнес-центр «Монблан», расположенный на углу Большого Сампсониевского проспекта с Финляндским проспектом в Выборгском районе города.

Об этом стало известно в четверг, 29 октября. По данным Российского аукционного дома (РАД), победителем аукциона стало ООО «Норд Вуд», которое занимается оптовой продажей пиломатериалов. Бизнес-центр ушел с молотка за 593 миллиона рублей.

Бизнес-центр «Монблан» является частью одноименного элитного жилого комплекса. Он был построен в 2008 году компанией «Строймонтаж». Площадь БЦ высотой в шесть этажей составляет почти 9 тысяч квадратных метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что историческое здание РЖД в центре Петербурга выставят на аукцион за 853 млн рублей. Начальная цена лота — 853 млн рублей.