Историческое здание РЖД в центре Петербурга выставят на аукцион за 853 млн рублей

Историческое здание РЖД в центре Петербурга выставят на аукцион за 853 млн рублей
Здание РЖД на набережной канала Грибоедова. Фото: google.maps

АО «Российский аукционный дом» выставит на аукцион здание вместе с участком на набережной канала Грибоедова, 24.

Как сообщается на сайте Российского аукционного дома, пять этажей здания и подвал занимают нежилые помещения общей площадью более 9,2 тыс. м2. А площадь участка составляет 3,4 тыс. м2. Начальная цена лота — 853 млн рублей.

Владельцем здания является дочерняя компания РЖД — АО «Федеральная пассажирская компания». Внутри находятся залы центральных железнодорожных касс, которыми уже почти никто не пользуется. Само здание было построено в 1884 году, однако оно не было признано объектом культурного наследия.

Эксперты считают, что в здании можно обустроить офисный центр, гостиницу или апартаменты. Первый этаж можно приспособить под стрит-ритейл.

Торги пройдут 4 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском проспекте отреставрируют фасад здания Минобороны.

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