На Невском проспекте отреставрируют фасад здания Минобороны

На Невском проспекте отреставрируют фасад здания Минобороны
Невский проспект д.4. Фото: Яндекс Панорама.

В Северной столице Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на проведение ремонтных работ фасадов здания министерства обороны на Невском проспекте, д. 4.

Как сообщает ГАТИ, производство работ разрешено до 15 мая 2021 года. Реставрация будет производиться силами «Главного военно-строительного управления №4». Заказчиком работ является ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России».

На данный момент устанавливаются строительные леса для проведения капитального ремонта. Планируется произвести работы по реставрации фасадов здания, а также замене кровли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге могут увеличить сумму взносов на капитальный ремонт. Связано это с тем, что жилищному комитету на проведение работ могут не выделить необходимые 3,5 млрд рублей из бюджета.

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