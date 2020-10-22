В Петербурге могут увеличить сумму взносов на капитальный ремонт в домах

В Северной столице повышение тарифов на капитальный ремонт может произойти в случае, если на данные работы из бюджета не будет выделена необходимая сумма – 3,5 млрд рублей. Тогда планируется увеличить взносы на ремонт с горожан на 3 рубля за каждый квадратный метр.

Как сообщает депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram-канале, жилищному комитету города необходимо дополнительно выделить 17,4 млрд рублей. Из них 5 млрд – уйдут на ранее сокращенные программы по расселению «коммуналок» и обеспечению молодежи доступным жильем.

При этом, жилищный комитет просит еще 3,5 млрд рублей на капитальный ремонт в многоквартирных домах. И в случае, если данная просьба не будет одобрена во втором чтении, то жителям придется оплачивать взносы на капремонт дороже обычного. При таком результате, планируется увеличение суммы взносов на 3 рубля за каждый квадратный метр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 200 фасадов ждет капитальный ремонт в 2020 году.