В Петербурге могут увеличить сумму взносов на капитальный ремонт в домах

В Петербурге могут увеличить сумму взносов на капитальный ремонт в домах
Жилищный комитет. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице повышение тарифов на капитальный ремонт может произойти в случае, если на данные работы из бюджета не будет выделена необходимая сумма – 3,5 млрд рублей. Тогда планируется увеличить взносы на ремонт с горожан на 3 рубля за каждый квадратный метр.

Как сообщает депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram-канале, жилищному комитету города необходимо дополнительно выделить 17,4 млрд рублей. Из них 5 млрд – уйдут на ранее сокращенные программы по расселению «коммуналок» и обеспечению молодежи доступным жильем.

При этом, жилищный комитет просит еще 3,5 млрд рублей на капитальный ремонт в многоквартирных домах. И в случае, если данная просьба не будет одобрена во втором чтении, то жителям придется оплачивать взносы на капремонт дороже обычного. При таком результате, планируется увеличение суммы взносов на 3 рубля за каждый квадратный метр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 200 фасадов ждет капитальный ремонт в 2020 году.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
взносы жилищный комитет капитальный ремонт новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Gazeta.SPb.ru показывает, как тушили пожар на Невском
Почему стоит поехать в Анапу осенью
Суд уменьшил срок лишения свободы Михаилу Ефремову на полгода
Петербуржцы смогут выбрать «народный» логотип для общественного транспорта
В Петербурге могут увеличить сумму взносов на капитальный ремонт в домах
Торговый павильон на Витебском вокзале продавал алкоголь без лицензии
Пожару в доме на Невском присвоен повышенный уровень сложности
Ученые из Петербурга создали нейропротезы, которые помогут парализованным людям