Сигаретные контрабандисты провоцируют петербургских подростков покупать не только нелегальный табак, но и запрещенные к обороту вещества

По оценкам аналитиков, в Петербурге контрафактные сигареты занимают около 6% рынка табачной продукции. Немного, на первый взгляд. Но в абсолютных цифрах это больше 20 млн «левых» пачек, которые попадают в руки, в том числе подростков. Специалисты, занимающиеся профилактикой асоциального поведения молодежи, опасаются, что легкость, с которой несовершеннолетним достаются подпольные сигареты, может вылиться в приобретение ими другой запрещенной и более опасной продукции.

Поведенческий мостик к покупке запрещенных веществ

С 2013 года в России действует «антитабачный» закон, который помимо прочего запрещает гражданам курить в общественных местах, а продавцам — отпускать сигареты несовершеннолетним. К тому же за последние годы цена одной пачки выросла в несколько раз, а к 2021 году Минфин предлагает увеличить ставки акциза на табачную продукцию аж на 20%.

Но все старания оградить граждан, в том числе детей, от табачного дыма сводит на нет теневой рынок сигарет. Не секрет, что подделки отличаются дешевизной и могут продаваться с лотка на улицах. А продавцы, нарушающие закон самим фактом распространения товара без акцизных марок, даже не спрашивают у своих покупателей документы, тем самым подталкивая их к приобретению другой нелегальной продукции.

«Покупка контрафактных сигарет — это своего рода поведенческий мостик к приобретению чего-то другого нелегального. Подросток, приобретающий такие табачные изделия с рук, прекрасно понимает, что делает. Боюсь, это может стать первым шагом к тому, чтобы купить таким образом, например, алкоголь или даже даже запрещенные к обороту вещества», — рассказал корреспонденту Gazeta.SPb.ru начальник Центра урегулирования конфликтов петербургского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» Михаил Бриль.

Проблема усугубляется тем, что подростку бесполезно что-то запрещать — все равно не сработает. Вся надежда на его сознательность. «Наш подход к профилактике строится на осознанном выборе. Мы стараемся на понятном ему языке обсуждать, что и зачем он делает, и к чему это ведет», — пояснил Михаил Бриль.

Честный бизнес vs нелегальные производители

За последние пять лет нелегальный рынок табака в России вырос более чем в 10 раз, фактически удваиваясь каждый год. В конце 2019-го, по данным аналитического агентства Nielsen, контрафактная продукция занимала 15,6% от всего объема продающихся в нашей стране сигарет. Если для государственной казны это эквивалентно 100 млрд недополученных налогов и сборов в год, то для легального бизнеса это серьезная борьба за потребителей. 45% из них, согласно недавнему опросу ВЦИОМ, выбирают сигареты, ориентируясь, в первую очередь, на стоимость.

«Конкурировать с нелегальными производителями и поставщиками честный бизнес никогда не сможет, — отметил в разговоре с корреспондентом Gazeta.SPb.ru руководитель компании «БАТ Россия» по вопросам борьбы с нелегальной торговлей Игорь Черкасский. — Остановить беспрецедентный рост нелегального табачного рынка можно только комплексными мерами с привлечением всех причастных ведомств, бизнеса и общества».

Один из инструментов, помогающих выявлять нелегальный продукт в рознице, по мнению Игоря Черкасского, — это, конечно, маркировка. А также введение минимальной цены на сигареты — такой законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ. Решить проблему незаконных поставок, считает эксперт, могут и другие инициативы, которые давно рассматриваются в отрасли. Среди них установление количественных лимитов для провоза подакцизной продукции для личного пользования, усиление ответственности за преступления в сфере оборота табака, расширение полномочий таможни и МВД.

«Помимо совершенствования законодательства важно его фактическое исполнение на местах, то есть усиление контроля, регулярные проверки, быстрое реагирование. Особо «горячие» точки, например Апраксин двор в Петербурге, требуют постоянного внимания со стороны правоохранительных органов», — считает Игорь Черкасский.

Голь на выдумку хитра

В августе доля ввозимой контрабанды с начала 2020 года составила 8 тыс. тонн табачной продукции. Это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Северо-Западном таможенном управлении. Основными поставщиками, по данным ведомства, являются страны Евразийского экономического союза: Армения, Казахстан, Киргизия и Республика Беларусь. При этом наглости в плане способов перевозки нелегального груза контрабандистам не занимать. Только в этом году специалистам удалось пресечь несколько десятков вопиющих попыток.

Вот несколько примеров. В мае Псковская таможня изъяла 135 тыс. пачек сигарет, спрятанных, внимание, в пяти тоннах картофеля. Разгрузить нелегальный товар нарушители рассчитывали в Петербурге. В июле контрабандисты попытались скрыть от контроля Балтийской таможни 188 тыс. пачек сигарет — их нашли внутри дверей. В сентябре 140 тыс. пачек сигарет без российских акцизных марок были обнаружены псковскими таможенниками среди стройматериалов — табачную продукцию пытались провезти в тайниках внутри стопок ДСП.

Небольшую партию — всего в 12 тыс. пачек — нашли в вагонах с удобрениями. А в октябре мурманские таможенники вычислили контрабанду на борту российского судна. 22 блока сигарет были спрятаны в пакете и рюкзаке, которые обнаружили среди механизмов. Вдобавок в каюте одного из членов экипажа нашли почти семь не предъявленных таможенному контролю литров алкоголя.