Суд оправдал фигуранта дела о хищении миллионов Жилагентства Невского района

Суд оправдал петербуржца по делу о мошенничеству. Фото: pixabay.com

Суд оправдал петербуржца по делу о мошенничеству. Фото: pixabay.com

В Петербурге Куйбышевский районный суд вынес приговор о мошенничестве с деньгами Жилищного агентства Невского района. В деле фигурировали контракты на 18 млн рублей.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Следователи считали, что фигурант дела, сговорившись с группой лиц, похитил деньги агентства, которые были перечислены в счет частичной поэтапной оплаты в рамках исполнения госконтрактов на 18,6 млн рублей. Деньгами он якобы распорядился по своему усмотрению.

По версии следствия, он же смог отмыть 3,6 млн рублей.

Суд, впрочем, установил, что сторона обвинения доказательств представить не смогла. В результате фигурант дела был оправдан.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что банковские мошенники списали со счета петербургской пенсионерки 282 тысяч рублей.