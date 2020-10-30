Суд оправдал фигуранта дела о хищении миллионов Жилагентства Невского района

Суд оправдал фигуранта дела о хищении миллионов Жилагентства Невского района
Суд оправдал петербуржца по делу о мошенничеству. Фото: pixabay.com

В Петербурге Куйбышевский районный суд вынес приговор о мошенничестве с деньгами Жилищного агентства Невского района. В деле фигурировали контракты на 18 млн рублей.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Следователи считали, что фигурант дела, сговорившись с группой лиц, похитил деньги агентства, которые были перечислены в счет частичной поэтапной оплаты в рамках исполнения госконтрактов на 18,6 млн рублей. Деньгами он якобы распорядился по своему усмотрению.

По версии следствия, он же смог отмыть 3,6 млн рублей.

Суд, впрочем, установил, что сторона обвинения доказательств представить не смогла. В результате фигурант дела был оправдан.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что банковские мошенники списали со счета петербургской пенсионерки 282 тысяч рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
куйбышевский суд мошенничество новости спб оправдание суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ольга Серябкина вышла замуж и никому не рассказала
В «Ленэкспо» открыли еще один павильон для пациентов с COVID-19
Школы Ленобласти не планируют переводить на дистанционное обучение
Жителей Ленобласти оповестят об обязательном ношении масок
Петербурженка отсудила у Минфина 52 тысячи за два лишних месяца в колонии
Путин исключил введение тотальных ограничений из-за коронавируса в России
В Выборге задержали 29-летнего подозреваемого в развращении ...
Суд оправдал фигуранта дела о хищении миллионов Жилагентства Невского района