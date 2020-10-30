На Луначарского случилось ДТП с участием автобуса

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Информация о пострадавших выясняется.

В Калининском районе сегодня днем, 30 октября, произошла авария с участием общественного транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении двух проспектов – Луначарского и Светлановского. Там столкнулись иномарка и автобус. Не уточняется, кто стал виновником инцидента и каковы его последствия.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. На место прибыли сотрудники спецслужб, им предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что легковушка врезалась в столб у станции метро «Кировский завод». По опубликованным фотографиям можно увидеть сильные повреждения практически всех частей автомобиля.