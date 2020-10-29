Легковушка врезалась в столб у станции метро «Кировский завод»

Легковушка врезалась в столб у станции метро «Кировский завод»
Авария на проспекте Стачек. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице ночью, 30 октября, в ДТП возле станции метрополитена «Кировский завод» иномарка врезалась в столб.

Предварительные данные о происшествии были опубликованы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Сообщается, что авария произошла на проспекте Стачек. Информации о пострадавших не поступало. Предположительно, водитель легковушки врезался в столб. Обстоятельства произошедшего уточняются.

По опубликованным фотографиям можно увидеть сильные повреждения практически всех частей автомобиля. На место проишествия прибудут сотрудники спецслужб для выяснения причины ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что возле больницы имени Мечникова на Пискаревском проспекте выстроилась очередь из машин скорой помощи.

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