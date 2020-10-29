У больницы имени Мечникова «пробка» из машин скорой помощи

У больницы имени Мечникова «пробка» из машин скорой помощи
ПРобка из "скорых" на Пискаревском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В северной столице в ночь с 29 на 30 октября у клинической больницы имени И.И. Мечникова на Пискаревском проспекте образовалась длинная очередь из карет скорой помощи. В учреждении не осталось мест для больных.

Информация об этом появилась в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Сообщается, что в больнице не осталось койко-мест для больных с коронавирусом. Из-за этого пациентов с другими заболеваниями перекладывают в коридоры корпусов клиники.

На данный момент возле учреждения огромная пробка из машин скорых и реанимаций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге готовы дополнительно размесить более 11 тыс. койко -мест для больных с коронавирусной инфекцией.

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