В Петербурге могут дополнительно развернуть более 11 тыс. коек для больных c Covid-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города к увеличению количества зараженных коронавирусной инфекцией. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Северной столице могут развернуть 11 450 дополнительных коек в больницах. Об этом парламентарий сообщил в эфире телеканала 78.ru.
Кроме этого, Александр Беглов отметил, что временный госпиталь «Ленэкспо» приступил к приему больных с коронавирусом. Помещение полностью утеплено, а температура и влажность воздуха регулируются автоматически. Также павильоны разделены на три зоны и маркированы цветом.
По словам губернатора города, в Петербурге не смотря на рост числа зараженных коронавирусом сохраняется плановая медицинская помощь. Например, онкоцентр в Песочном и онкодиспансер не будут перепрофилированы под Covid-19.
При этом, если все-таки потребуется перепрофилировать городские больницы, то их пациентов возьмут федеральные учреждения. В таком случае количество коек для пациентов с ковидом может быть увеличено до 14 тысяч.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Александр Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в городе.