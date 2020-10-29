В Петербурге могут дополнительно развернуть более 11 тыс. коек для больных c Covid-19

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города к увеличению количества зараженных коронавирусной инфекцией. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Северной столице могут развернуть 11 450 дополнительных коек в больницах. Об этом парламентарий сообщил в эфире телеканала 78.ru.

Кроме этого, Александр Беглов отметил, что временный госпиталь «Ленэкспо» приступил к приему больных с коронавирусом. Помещение полностью утеплено, а температура и влажность воздуха регулируются автоматически. Также павильоны разделены на три зоны и маркированы цветом.

По словам губернатора города, в Петербурге не смотря на рост числа зараженных коронавирусом сохраняется плановая медицинская помощь. Например, онкоцентр в Песочном и онкодиспансер не будут перепрофилированы под Covid-19.

При этом, если все-таки потребуется перепрофилировать городские больницы, то их пациентов возьмут федеральные учреждения. В таком случае количество коек для пациентов с ковидом может быть увеличено до 14 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Александр Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в городе.