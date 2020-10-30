Добровинский не переживает из-за лишения статуса адвоката

Он заявил, что это ничего не меняет в его адвокатской работе.

Александр Добровинский рассказал, что думает о лишении статуса адвоката. Он заявил, что это никак не меняет работе его адвокатского бюро. Сам Добровинский продолжит трудиться, так как занимается в основном гражданскими делами. Об этом пишет ТАСС.

Он объяснил, что статус адвоката нужен, чтобы принимать участие в уголовных делах, а ему это не нужно.

«К счастью, отсутствие адвокатского статуса не влияет на ум, профессионализм, харизму — все то, что помогает в решении любых, даже очень сложных дел»,

— отметил Добровинский.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Добровинский ответил сестре Ефремова, пожелавшей ему смерти от коронавируса.