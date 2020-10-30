Добровинский не переживает из-за лишения статуса адвоката

Добровинский не переживает из-за лишения статуса адвоката
Адвокат Александр Добровинский. Фото: Instagram @alexanderdobrovinsky

Он заявил, что это ничего не меняет в его адвокатской работе.

Александр Добровинский рассказал, что думает о лишении статуса адвоката. Он заявил, что это никак не меняет работе его адвокатского бюро. Сам Добровинский продолжит трудиться, так как занимается в основном гражданскими делами. Об этом пишет ТАСС.

Он объяснил, что статус адвоката нужен, чтобы принимать участие в уголовных делах, а ему это не нужно.

«К счастью, отсутствие адвокатского статуса не влияет на ум, профессионализм, харизму — все то, что помогает в решении любых, даже очень сложных дел»,

— отметил Добровинский.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Добровинский ответил сестре Ефремова, пожелавшей ему смерти от коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
адвокат александр добровинский


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за футбольных матчей у «Газпром Арены» ограничат движение транспорта
Лукашенко обещает «оторвать руки» тем, кто тронет силовиков
Добровинский не переживает из-за лишения статуса адвоката
Безработный в Пулково прихватил чужие часы за 100 тысяч на пункте досмотра
Первый канал будет судиться из-за клеветы о победителях «Голоса»
«Провокации выйдут боком»: Нурмагомедов оскорбил Макрона и пригрозил ему
Петербуржец заплатит 80 тысяч за сбитого лося
Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в ближайший месяц