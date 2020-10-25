Адвокат Добровинский ответил сестре Ефремова, пожелавшей ему смерти от коронавируса

Адвокат Добровинский ответил сестре Ефремова, пожелавшей ему смерти от коронавируса
Адвокат Александр Добровинский. Фото: Instagram @alexanderdobrovinsky

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия пожелала смерти от коронавируса адвокату Александру Добровинскому, представляющему интересы семьи водителя из Рязани Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Ефремова.

Юрист спокойно отреагировал на столь громкое заявление и спокойно ответил на него. По словам Добровинского, он способен понять состояние сестры Ефремова. Защитник потерпевшей стороны убежден: «Бог её простит», передает «Пятый канал».

Добровинский также добавил, что приговор Михаилу Ефремову выносил суд, а не адвокаты, поэтому он не понимает угроз подобного рода в свой адрес. Решение о наказании за смертельное ДТП, совершенное актером в нетрезвом виде, принимали судьи. Напомним, что изначально Ефремова приговорили к 8 годам колонии, затем срок сократили до 7,5 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ефремов рассказал, как строилась его работа с первым адвокатом Эльманом Пашаевым.

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