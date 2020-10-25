Адвокат Добровинский ответил сестре Ефремова, пожелавшей ему смерти от коронавируса

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия пожелала смерти от коронавируса адвокату Александру Добровинскому, представляющему интересы семьи водителя из Рязани Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Ефремова.
Юрист спокойно отреагировал на столь громкое заявление и спокойно ответил на него. По словам Добровинского, он способен понять состояние сестры Ефремова. Защитник потерпевшей стороны убежден: «Бог её простит», передает «Пятый канал».
Добровинский также добавил, что приговор Михаилу Ефремову выносил суд, а не адвокаты, поэтому он не понимает угроз подобного рода в свой адрес. Решение о наказании за смертельное ДТП, совершенное актером в нетрезвом виде, принимали судьи. Напомним, что изначально Ефремова приговорили к 8 годам колонии, затем срок сократили до 7,5 лет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ефремов рассказал, как строилась его работа с первым адвокатом Эльманом Пашаевым.