В России участились случаи хищения денег с банковских клиентов

В банках России участились случаи мошенничества. Распространенной схемой хищения стала махинация с оформлением кредита на себя и уже последующим переводом денег злоумышленнику.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций, в октябре месяце зафиксированы случаи хищения более 1 млн рублей с человека. Данные мошенники интересуются не остатками на счетах, а именно полной суммой кредита для своих целей.

«В 2020 году, согласно заявлениям наших клиентов, наблюдается увеличение количества случаев мошенничества с применением методов социальной инженерии для получения предодобренных кредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост существенный», – говорится в сообщении РБК.

Кроме этого, отмечается, что в Банке России осведомлены о подобной схеме мошенничества.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мошенники списали 282 тыс. рублей с банковского счета пенсионерки.