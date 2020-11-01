Переболевшая коронавирусом россиянка рассказала о странном симптоме

Она отметила, что все запахи она продолжала чувствовать, но они были изменены. Фото: pixabay.com

Она отметила, что все запахи она продолжала чувствовать, но они были изменены. Фото: pixabay.com

В Екатеринбурге местная жительница рассказала журналистам о странных симптомах, с которых началась ее болезнь коронавирусом.

В беседе с порталом e1.ru она заявила, что в один день она проснулась и поняла, что чувствует странный запах. Кроме того, у нее было сильное ощущение слабости. Она решила, что это простуда, и начала принимать противовирусные препараты, но запах не исчезал. Более того, у нее появилась сонливость и заложенность носа.

При этом она отметила, что все запахи она продолжала чувствовать, но они были изменены. Она обратилась ко врачу, который прописал ей антибиотики на шесть дней.

Россиянка лечилась почти месяц. На 11-й день ее отправили на КТ, где оказалось, что легкие поражены на 20%. После ее отправили на амбулаторное лечение и прописали другие антибиотики.

Она добавила, что никто из членов семьи, с которыми она жила, коронавирусом так и не заразился.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назван нетипичный симптом коронавируса.