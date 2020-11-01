В Санкт-Петербурге начали массово распродавать хостелы из-за кризиса

В Санкт-Петербурге начали массово распродавать хостелы из-за кризиса
Хостел у станции метро "Маяковская" оказался одним из самых бюджетных. Фото: Pixabay

В Петербурге в период коронавирусной пандемии резко выросло количество объявлений о продаже хостелов. Готовый гостиничный бизнес в городе на Неве можно купить за 300-400 тысяч и дороже.

Как сообщает «Мойка78», тот же сайт объявлений «Авито» в октябре пополнился сразу несколькими предложениями о продаже хостелов. Хостел у станции метро «Маяковская» оказался одним из самых бюджетных: он продается всего за 330 тысяч рублей. У «Площади Восстания» есть хостел за 400 тысяч рублей.

Но есть варианты и намного дороже. К примеру в центре есть предложение по продаже хостела «с удачным расположением» за 5,5 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский бизнес-центр «Монблан» продан почти за 600 млн рублей.

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