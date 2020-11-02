Компания сына Матвиенко не дает спать жителям «Васьки»

Валентина Матвиенко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
Рабочие компании Сергея Матвиенко очень шумно выполняли свои обязанности, побеспокоив местных жителей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Жители дома 26-й линии Васильевского острова пожаловались правоохранителям, что стройка, которая велась неподалеку, мешает им заснуть.

Как пишет АБН, полиция приезжала на их заявку в ночь на 31 октября. Работы, которые проводили у дома, плановые. Их проводила компания «Параметр», принадлежащая Сергею Матвиенко — сыну бывшего главы Петербурга Валентины Матвиенко. Оказалось, что рабочие очень уж шумно чистили канализацию с 11 вечера и до шести утра. Но эта ночь — не единственная, когда работы мешали спать, сетуют жильцы.

Как сообщал «Деловой Петербург», эта компания выиграла конкурс «Водоканала» на капитальный ремонт канализации, а также городских колодцев. Сумма контракта составляет 720 млн рублей.

Также недавно стало известно, что Матвиенко стал учредителем и совладельцем IT-компании «Инфомеханика».

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