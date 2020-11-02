Семилетний ребенок выстрелил из родительского пистолета в младшего брата в Петербурге

Утром в понедельник, 2 ноября, полиции Калининского района пришла информация, что семилетний мальчик выстрели в своего шестилетнего брата.

Произошло это в квартире одного из домов по Учительской улице. Около 9.30 утра, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ребенок, за которым не досмотрели родители, схватил пистолет с тумбочки и совершил выстрел в брата.

Согласно предварительно информации, ребенок получил касательное ранение. родители срочно отвезли его в больницу. Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося, идет проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что двухлетний ребенок вывалился из окна на пятом этаже в Колпино. Как сообщил очевидец корреспонденту телеканала 100ТВ, малыш заигрался и залез на подоконник.