Лампы в Зимнем и «Кабель жизни»: чем знаменит «Севкабель», который ликвидируют

В Петербурге приступают к ликвидации завода «Севкабель». К предприятию, которое стало первым кабельным заводом в России, предъявлено несколько исков о банкротстве

Как стало известно, в конце октября этого года совет директоров «Севкабеля» проголосовал за добровольную ликвидацию предприятия. Такое же решение приняли по компании АО «Росскат», которая владеет 100% акций завода.

Заявление о банкротстве ООО «ПК Севкабель» предъявил национальный банк «Траст».

Gazeta.SPb рассказывает, чем знаменито старейший кабельный завод не только Петербурга, но и России.

Завод был основан как мануфактура торгового дома Siemens&Halske в 1879 году на Васильевском острове. Строительство началось на небольшой площадке с выходом к Финскому заливу.

Создание завода позволило Сименсу развить электрическое освещение в Петербурга, именно «Сименс и Гальске» установили первые дуговые лампы в Большом зале Зимнего дворца. Позже компания-основатель завода поставляла кабеля для российских крейсеров во время русско-японской войны.

После национализации завод стал известен как «Северный Кабельный завод». Продукцию завода использовали при строительстве Волховской и Днепровской ГЭС, металлургических заводов в Кузнецке и Магнитогорске.

Как и многие другие предприятия, в годы Великой Отечественной войны «Севкабель» не остановил работу. За станки вставали женщины и дети. Выпускались уже саперные кабели, провода для танков и другая продукция.

Главным достижением предприятия в эти годы стал знаменитый «Кабель жизни», который прервал энергетическую блокаду Ленинграда. Его проложили по дну Ладожского озера, чтобы восстановить соединение Волховской ГЭС с Ленинградом.

Позже был создан Научно-исследовательский институт «Севкабель», сотрудники которого стали авторами более 100 изобретений. В 1970-х предприятие после присоединения к нему Псковского кабельного завода и НИИ Кабельной промышленности реализовал уникальный проект – проложил непрерывный подводный кабель от Васильевского острова к Белому.

Отметим, что три года назад АО «Росскат» за 450 млн рублей купило пакет долей в уставном капитале «Севкабеля». Затем предприятие заключило договоры поручительства за кредитные обязательства организации перед Сбербанком и банком «Траст». Речь идет о сумме в 5,5 млрд рублей. В прошлом году «Росскат» перешла под контроль «Треста».

В результате мощности предприятия и остатки продукции будут распроданы, свои места, по данным СМИ, могут потерять более 500 рабочих.

Молодые жители Петербурга знают «Севкабель», благодаря креативному пространству «Севкабель Порт», которое было два года назад открыто в освободившихся исторических зданиях после того, как была проведена модернизация производства.

Этот участок вызывал немало споров – не было до конца ясно, является ли территория «Севкабель Порта» жилой или рекреационной зоной.

Сначала статус бывшей заводской территории предложили изменить на общественно-деловую зону. В результате в этом году территория была определена как общественно-деловая и сочетающаяся с ней жилая. Такие изменения могу привлечь инвестора, которые смогут построить там даже новый жилой комплекс с видом на Финский залив.