В Петербурге приступают к ликвидации завода «Севкабель»

К кабельному заводу Северной столицы «Севкабель» предъявлено несколько исков о банкротстве, среди которых заявления от банков «Траст» и Сбербанка.

Соответствующая документация находиться в картотеке арбитражных дел на сайте «Электронное правосудие». Еще 30 октября Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял к производству заявление от национального банка «Траст», который считает необходимым признать «Севкабель» банкротом. Аналогичные заявления поступили от ООО «Верста», ООО «Импегната» и ОАО «Сбербанк России».

Судебное заседание, в ходе которого рассмотрят заявления о банкротстве, назначено на 24 ноября. Начало разбирательства запланировано на 10:45.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приступили к сносу вертолетного завода «Климов». На месте предприятия появится жилой комплекс столичной строительной компании «ПИК».