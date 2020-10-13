В Петербурге начался снос вертолетного завода «Климов» — на его месте построит жилье «ПИК»

ГК "Пик" пока не очень известна на петербургском рынке недвижимости. Её проекты - ЖК "Орловский парк" на Суздальском шоссе и "Дальневосточный, 15" по одноименному адресу. Фото: Google View

ГК "Пик" пока не очень известна на петербургском рынке недвижимости. Её проекты - ЖК "Орловский парк" на Суздальском шоссе и "Дальневосточный, 15" по одноименному адресу. Фото: Google View

В Северной столице, на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы начался снос комплекса зданий вертолетного завода «ОДК-Климов».

В прошлом году территорию предприятия выкупила московская группа компаний «ПИК», занимающаяся строительством жилой недвижимости. Согласно данным на информационном щите, к работам приступили еще в июле 2020 года, пишет Neva.Today. Подрядчиком демонтажа является «УК Спрингалд», а завершить снос построек планируется до 30 декабря текущего года.

Площадь бывшего завода «Климов» составляет 7,6 гектаров. К 2024 году на этом месте появится жилой комплекс на 1 525 квартир. Отметим, что среди зданий, представленных к сносу, есть объект культурного наследия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские эксперты прокомментировали планы по строительству 140-метровой колокольни возле Смольного собора.