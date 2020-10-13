В Петербурге оценили идею строительства 140-метровой колокольни Смольного собора

На Совете по культурному наследию эксперты обсудили целесообразность возможного возведения колокольни у Смольного собора, высота которой, согласно проекту, составит 140 метров.

Как сообщает АБН, противники проекта считают, что строительство колокольни не обосновано, а также попадает под высотные ограничения, действующие на территории исторической части Петербурга. Согласно проекту архитектора Растрелли, колокольня должна стоять именно перед Смольным собором, который как раз находится в центре города.

Представители Фонда содействия строительству культовых сооружений Русской православной церкви в Петербурге, который предложил построить колокольню, заявляют, что постройка может новым символом Северной столицы.

Ансамбль Смольного монастыря был спроектирован в XVIII веке архитектором Франческо Бартоломео Растрелли, однако Семилетняя война помешала воплотить замысел до конца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Троицкой площади установили миниатюру первой церкви Петербурга.