На Троицкой площади установили миниатюру первой церкви Петербурга

На Троицкой площади установили миниатюру первой церкви Петербурга
Памятный знак в честь первой церкви города – Троице-Петровского собора. Фото: vk.com/a_beglov

На Троицкой площади открыли новую достопримечательность — памятный знак в честь первой церкви Петербурга.

Миниатюрная копия Троице-Петровского собора выполнена в бронзе и установлена на фрагменте гранитного валуна — осколка «Гром-камня». Новый памятник создали при поддержке Алексея Миллера и Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры. Об этом рассказал градоначальник Александр Беглов в соцсети «ВКонтакте».

Церковь была основана в 1709 году. В строительстве Троице-Петровского собора участвовал сам Петр I. Собор стал местом для проведения таких исторических событий, как торжественные богослужения по случаю Полтавской Победы и заключения Ништадтского мира. Здесь Петр Первый был провозглашен императором.

Собор неоднократно разрушали, реставрировали, закрывали, а в 1933 году и вовсе снесли. Сейчас на его месте стоят другие здания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге установят памятник блокадному учителю.

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