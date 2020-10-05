В Петербурге установят памятник блокадному учителю

В Северной столице появится новый монумент, посвященный героизму педагогов, продолжавших свою деятельность во время блокады Ленинграда.

Об этом в понедельник, 5 октября, в День учителя, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник сообщил о планах установки памятника во время церемонии награждения педагогов наградами «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».

Беглов напомнил, что совсем недавно 100-летний юбилей отмечала Надежда Строгонова, которая всю блокаду обучала детей, несмотря на военные действия. Во время совместного чаепития градоначальник пообещал ветерану установить в городе памятник блокадному учителю Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Также, в будущем в городе на Неве откроют мемориальную доску на 6-й Советской улице. Во время войны там находилась школа, которая была уничтожена бомбой противника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов поздравил с 100-летним юбилеем заслуженного ленинградского педагога Надежду Строгонову.