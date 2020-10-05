В Петербурге установят памятник блокадному учителю

В Петербурге установят памятник блокадному учителю
Александр Беглов и Надежда Строгонова. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице появится новый монумент, посвященный героизму педагогов, продолжавших свою деятельность во время блокады Ленинграда.

Об этом в понедельник, 5 октября, в День учителя, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник сообщил о планах установки памятника во время церемонии награждения педагогов наградами «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».

Беглов напомнил, что совсем недавно 100-летний юбилей отмечала Надежда Строгонова, которая всю блокаду обучала детей, несмотря на военные действия. Во время совместного чаепития градоначальник пообещал ветерану установить в городе памятник блокадному учителю Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Также, в будущем в городе на Неве откроют мемориальную доску на 6-й Советской улице. Во время войны там находилась школа, которая была уничтожена бомбой противника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов поздравил с 100-летним юбилеем заслуженного ленинградского педагога Надежду Строгонову.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
блокада ленинграда памятник учитель


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге госпитализировали актера Леонида Мозгового
В Петербурге установят памятник блокадному учителю
Далер Кузяев договорился о новом соглашении с «Зенитом»
В Москве от коронавируса за сутки скончался 31 человек
На 16 линии В.О в результате ДТП перевернулся автомобиль
Сбой на красной ветке: от «Площади Восстания» до «Нарвской» временно не ...
Анестезиолога, напавшего на мать с ребенком в Зеленогорске, уволили из больницы
Жителей Петербурга попросили использовать СИЗ, чтобы избежать возвращения ...