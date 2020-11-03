Порог заболеваемости ОРВИ в большинстве российских регионов оказался превышен

Более чем в половине регионов России наблюдается повышенный пороз заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Об этом стало известно во вторник, 3 ноября. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, специалистами ведомства было зафиксировано превышение эпидемиологического показателя в 47 из 85 регионов России. Пороги в этих регионах превышены в основном за счет взрослого населения, отметили в ведомстве.

Согласно актуальным данным, прививку от гриппа поставили уже 33,7% россиян — то есть почти 49,5 млн человек. За последние две недели число граждан, получивших дозу вакцины, выросло на 10 млн человек. По состоянию на 20 октября в России было зарегистрировано почти 39 млн граждан, привитых от гриппа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прививки от гриппа сделали почти 2 миллиона жителей Петербурга.