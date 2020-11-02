Прививки от гриппа сделали почти 2 миллиона жителей Петербурга

Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. Фото: gov.spb.ru

Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице продолжается активная прививочная кампания. Вакцинировались от гриппа уже около 2 миллионов жителей Петербурга, среди которых 402 тысячи детей, 11 тысяч беременных и 436 тысяч человек с хроническими болезнями.

Вице-губернатор Олег Эргашев отметил, что сезонная активность гриппа, как правило, возрастает в конце ноября-начале декабря, а пиковые значения заболеваемости приходятся на январь-февраль. Грипп, как и коронавирус, может привести к различным осложнениям, поэтому вакцинация является эффективным способом либо вовсе избежать заражения, либо перенести болезнь в легкой форме.

Кроме того, в условиях пандемии COVID-19 прививка от гриппа снижает риск и последствия сочетанной инфекции COVID-19 и гриппа. Вице-губернатор также напомнил, что для формирования иммунитета после вакцинации организму необходимо 2-3 недели, поэтому текущий период является наиболее благоприятным для этой процедуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о возможных противопоказаниях при вакцинации от CОVID-19.