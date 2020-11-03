Банк «Траст» определит судьбу рабочих завода «Севкабель»

В Северной столице старейший городской завод «Севкабель» встал на путь банкротства, в то время как на нем работают около 500 рабочих. Их судьбы решит банк «Траст».

Как сообщили в пресс-службе завода, у владельцев предприятия было несколько путей по решению сложившейся ситуации. По некоторым данным, совет директоров «Севкабеля» проголосовал за добровольную ликвидацию завода. Это значит, что может отмениться и переезд предприятия на Кировский завод, что повлечет за собой потерю работы для 500 рабочих, передает FlashNord.

На данный момент судьба завода и сотрудников находится в руках банка «Траст», поскольку он является собственником.

Отмечается, что «Севкабель» работал в интересах банка: зарабатывал деньги и начал реализацию перемещения производственных мощностей. По словам представителя предприятия, «скорее всего, релокация состоится в неполном объеме».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге приступают к ликвидации завода «Севкабель».